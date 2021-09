Guarulhos: Inscrições para 62 vagas em cursos gratuitos de qualificação terminam nesta sexta-feira

A Prefeitura de Guarulhos, na Grande são Paulo, oferece 62 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional em vendas, design de sobrancelha e informática básica. As inscrições podem ser feitas por telefone até esta sexta-feira (24). Apenas para o último curso que os cadastros serão recebidos até a próxima segunda-feira (27).

As disciplinas são oferecidas em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). As inscrições devem ser feitas pelos telefones (11) 2475-9728 / 2475-9726 /2475-9715.



LEIA TAMBÉM:

Para o curso de técnicas básicas de vendas no varejo, são 16 vagas. A disciplina irá preparar o participante para realizar vendas para o consumidor final por meio de uma abordagem direta, mobilizando conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas às diversas etapas do processo de venda profissional, incluindo os aspectos comportamentais do cliente, visando a atender suas necessidades e provocar a sua fidelização, além de aprender sobre marketing pessoal e comunicação. As aulas serão presenciais no Senac Guarulhos Centro, de 4 a 21 de outubro, das 18h às 22h.

Já o curso de Design de Sobrancelha com retirada de pelos com pinça e correção com henna, que também tem 16 vagas abertas, o participante irá aprender a desenhar a sobrancelha por meio da retirada de pelos com o método da pinça e sua correção com henna, sombra ou lápis, adequando seu formato, volume e cor às características pessoais e ao gosto do cliente a fim de equilibrar e valorizar as expressões faciais, de acordo com as normas de biossegurança. As aulas serão presenciais no Senac de 4 a 19 de outubro, das 8h às 12h.

O curso resolvendo problemas de TI para seus clientes, tem 30 vagas, recebe inscrições até a próxima segunda-feira. O objetivo do curso é promover conhecimentos e práticas elementares sobre como reparar o Windows, atualizar programas, configurar parâmetros de segurança e otimizar o seu funcionamento para o trabalho com computadores e notebooks. Este curso será 100% online pela plataforma do Microsoft Teams.

A sede do Senac Guarulhos fica na Rua Padre Celestino, número 108, Centro.