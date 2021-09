Covid-19: estádios voltarão a ter público em São Paulo

A partir do dia 4 de outubro, as partidas de futebol realizadas no estado de São Paulo poderão ter público presencial, de acordo com autorização do Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo.

Inicialmente, os estádios serão liberados ao público com capacidade limitada em 30% da ocupação, seguindo todos os protocolos sanitários de combate à covid-19.

De acordo com o Comitê, após o dia 16 de outubro, se não houver nenhum fator agravante, a presença do público nos jogos de futebol será ampliada para 50%.

Para entrarem nos jogos, os torcedores deverão apresentar comprovante com as duas doses das vacinas Coronavac, Astrazeneca e Pfizer ou dose única da Janssen.

Quem não tiver completado ainda o esquema vacinal, mas já tomou a primeira dose, terá que apresentar um teste negativo com validade de 48h para PCR ou 24h para antígeno.

Todos os torcedores deverão usar máscaras de proteção durante todo o tempo em que permanecerem dentro das dependências do estádio.