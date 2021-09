Corpo de Bombeiros de SP lança edital com 600 vagas temporárias para guarda-vidas

O Corpo de Bombeiros de São Paulo lançou o edital do concurso público que visa preencher 600 vagas temporárias para a função de guarda-vidas. Os selecionados vão atuar nas praias do litoral paulista e nas praias de águas interiores de rios e represas com acesso público. Os salário inicial é de R$ 1.290,66. As inscrições serão feitas pela internet entre os dias 1º e 31 de outubro.

O edital, publicado no Diário Oficial de São Paulo de quinta-feira (23), também destaca que, além do salário, os guarda-vidas receberão vale-transporte e vale refeição. Podem participar do processo seletivo homens e mulheres que possuem diploma de conclusão de curso de ensino fundamental, além de ter boa saúde física e mental e aptidão física.



LEIA TAMBÉM:

Veja abaixo a distribuição de vagas e cidades:

Bertioga (58 vagas);

Caraguatatuba (20);

Guarujá (50 vagas);

Ilha Comprida (36 vagas);

Iguape (14 vagas);

Itanhaém (50 vagas);

Ilha Bela (12 vagas);

Mongaguá (60 vagas);

Praia Grande (100);

Peruíbe (40 vagas);

São Sebastião (30 vagas);

São Vicente (20);

Santos (10);

São Paulo – represa Guarapiranga (36);

São Bernardo do Campo – represa Billings (14);

Ubatuba (50).

O concurso será constituído das seguintes etapas: deferimento da inscrição, mediante análise de documentação e apresentação de atestado médico; análise da documentação para a contratação; realização de provas práticas de habilidades técnicas, de caráter eliminatório e classificatório, efetuada pela Comissão Examinadora composta por Oficial e Praças do Corpo de Bombeiros, designada pela Comissão Especial de Contratação, além de investigação social.

Já as provas de habilidades técnicas serão constituídas das seguintes etapas: nadar 200 metros em piscina, no tempo máximo de seis minutos; e correr/andar um percurso de 1.000 metros, no tempo máximo de oito minutos. Os exames serão aplicados no dia 3 de novembro.

Inscrições

De acordo com o edital, a vigência do contrato será de, no máximo, cinco meses. As inscrições, gratuitas, serão recebidas entre os dias 1º e 31 de outubro, no site do Corpo de Bombeiros de São Paulo, ou pessoalmente, das 9h às 18h, nas unidades da corporação.

Veja os endereços abaixo:

Ilha Comprida – Av. Beira Mar s/nº – Balneário Britânia – (13) 3842-1232;

Iguape – Av. Beira Mar s/nº – Balneário Britânia – (13) 3842-1232;

Peruíbe – Av. Governador Mário Covas Júnior s/nº – Jardim Ribamar – (13) 3455-4010;

Itanhaém – Av. Governador Mário Covas Júnior, 335 – Cibratel II – (13) 3425-5226;

Mongaguá – Av. Governador Mário Covas Júnior, 7683 – Itaóca – (13) 3448-7745;

Praia Grande – Rua Gilberto Fouad Beck, 110 – Vila Mirim – (13) 3472-4055;

São Vicente – Av. Embaixador Pedro de Toledo s/nº – centro – (13) 3467-9288;

Santos – Av. Presidente Wilson s/nº – José Menino – (13) 3237-6962;

Guarujá – Av. Miguel Stefano, 2474 – Enseada – (13) 3355-6974;

Bertioga – Rua Irmãos Adornos, 74 – Centro – (13) 3317-1516;

São Sebastião – Av. Francisco Loop, 631 – Maresias – (12) 3865-6700;

Ilha Bela – Av. Francisco Loop, 631 – Maresias – (12) 3865-6700;

Caraguatatuba – Av. José Herculano, 7.495 – Porto Novo, atrás da prefeitura sul – (12) 3887-3151;

Ubatuba – Rua Guanabara, 18 – Perequê-Açu – (12) 3833-5373;

São Paulo – Av. Atlântica, 3686 – Guarapiranga – (11) 3396-2687;

São Bernardo do Campo – Av. Kennedy, 67 – Jardim do Mar – (11) 4330-1234.

Cronograma do concurso: