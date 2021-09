Vizinha do noivo de Gabby Petito faz duras críticas à família do homem, que agora é procurado pela polícia

Os restos mortais localizados no Parque Nacional Grand Teton foram confirmados como sendo pertencentes à youtuber Gabby Petito. A jovem foi dada como desaparecida no dia 24 de agosto, após ser vista pela última vez na companhia de seu noivo em Salt Lake City, Utah. Diante da confirmação, uma vizinha da família do rapaz fez duras críticas à postura deles ao longo da investigação.

Segundo reportagem do The Mirror, Charlene Guthrie é vizinha da família Laundrie e acompanhou a postura da família diante da investigação do desaparecimento de Gabby. A morte da jovem está sendo investigada como um caso de homicídio.

Brian Laundrie, noivo da jovem, é tido como pessoa de interesse para a investigação do caso. Ele não é visto desde a semana passada, quando deixou a casa de sua família.

A polícia segue nas buscas pelo homem e aceita informações que possam indicar seu paradeiro.

Vizinha se pronuncia sobre a postura da família Laundrie

Enquanto acompanhava as buscas por Gabby, Charlene pôde ver de perto as reações da família Laundrie. Em declaração à Fox News Digital ela disse estar “chateada” devido a postura adotada pela família.

“Quer dizer, eu só não posso acreditar que eles não fizeram algo. Estou muito brava agora por eles terem ‘deixado isso para trás’. E que tudo era tão natural que eles permaneceram agindo normalmente durante todo o tempo, até que ele saiu correndo”.

Segundo uma testemunha, Brian teria agredido Gabby semanas antes de seu desaparecimento. Em uma ligação para a polícia, a mesma pessoa disse ter visto o homem perseguindo a jovem.

Confira também:

Uma transcrição da ligação feita para os serviços de emergência relatou uma “briga doméstica” e descreveu um homem agredindo sua companheira. “Eles correram para cima e para baixo na calçada. Ele começou a agredi-la no carro e eles partiram”.

O corpo da jovem foi localizado no domingo, mas a confirmação de sua identidade só foi feita nesta terça-feira.