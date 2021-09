SP: Primeiro Bike Park do ABC será inaugurado neste sábado em Ribeirão Pires

O ABC Paulista ganha neste sábado (25), a partir das 10h, o primeiro parque voltado para a prática de ciclismo. O Bike Park terá entrada gratuita e fica localizado em Ribeirão Pires. Os amantes do esporte poderão aproveitar o espaço todos os dias da semana, das 7h às 22h.

Segundo a Prefeitura de Ribeirão Pires, o trajeto do Bike Park, que dispõe de 600 metros lineares de circuito, exige diferentes níveis de habilidade, promovendo trechos de ultrapassagens, curvas rápidas e trilhas estreitas, além de oferecer a todos os participantes um contato próximo com a natureza disposta na região.



O desenvolvimento do percurso foi feito pela Secretaria de Juventude, Esportes, Lazer, Cultura e Turismo (Sejel) com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente e da Secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana (ZEMA). A estrutura de todo o circuito seguiu as orientações da International Mountain Bicycling Association para a criação de trilhas sustentáveis que não agridam o meio ambiente, mas que se integrem à região.

Divulgação/Prefeitura de Ribeirão Pires

Segundo o secretário da Sejel, Claurício Bento, a inauguração do Bike Park é muito importante para a continuidade das promoções esportivas na cidade. “Nossa secretaria segue focada em viabilizar essas atividades em todo o município. E agora com a inauguração do Bike Park, o primeiro do Grande ABC, vamos continuar difundindo a prática do ciclismo, que segue em um momento muito positivo em todo o Brasil, além de contribuir para o fomento do turismo aqui na região”, declarou.

Serviço:

Inauguração do Bike Park