SP: Prefeitura de Paraíso recebe inscrições de concurso com 21 vagas com salários de até R$ 8,4 mil

A Prefeitura de Paraíso, no interior de São Paulo, recebe inscrições para um concurso público com 21 vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.387 a R$ 8.400. Os candidatos podem se cadastrar pela internet até o próximo dia 2 de outubro.

Segundo o edital, do total de vagas, 5% serão destinadas a pessoas com deficiência. Além disso, será formado um cadastro reserva.



As oportunidades são para os cargos de auxiliar de consultório dentário (1 vaga), chefe de Departamento Pessoal (1 vaga), coveiro (1), encanador (1), encarregado da Biblioteca e Arquivo Público (1), encarregado do setor de compras (1), encarregado do setor de licitação (1), enfermeira (1), fiscal geral (1), fisioterapeuta (1), médico clínico geral/pediatra (1), médico clínico geral I (2), médico clínico geral II (2), médico do ESF (1), operador de máquinas (1), pedreiro (1), técnico em edificações (1), tesoureiro (1) e tratorista (1).

Os salários variam de acordo com o cargo e a jornada de trabalho, mas vão de R$ 1.387 a R$ 8.400. As inscrições podem ser feitas até as 23h59min do dia 2 de outubro de 2021. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 30 a R$ 100.

Todos os candidatos serão avaliados por prova objetiva, prevista para o dia 24 de outubro. Além disso, haverá prova prática para os cargos de coveiro, encanador, fiscal geral, operador de máquinas, pedreiro e tratorista.

O concurso público terá prazo de validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, a critério da Administração Municipal, a contar da data da publicação de sua homologação.

Cronograma: