Selic sobe a maior patamar em 2 anos

Pela quinta vez neste ano, o Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) elevou a taxa básica de juros no Brasil, a Selic. Em reunião ontem, o órgão decidiu por unanimidade a alta de um ponto percentual no índice, que passou de 5,25% ao ano para 6,25% ao ano – o maior patamar desde julho de 2019.

A variação está ligada ao avanço da inflação. Em agosto, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) fechou com elevação de 9,68% no acumulado de 12 meses, afetado principalmente pelos preços de combustíveis e alimentos.

Em comunicado oficial, o Copom descreveu o cenário para o aumento citando, no cenário externo, o avanço da variante delta da covid-19, que afetou economias asiáticas. Já em relação à economia brasileira, o comitê defende que há uma evolução positiva – mesmo com o PIB do segundo trimestre de -0,1% –, mas destaca a elevada inflação ao consumidor e aponta um “risco fiscal elevado” com dúvidas sobre a aprovação de reformas defendidas pelo governo federal.

“A gente já esperava mais pressão inflacionária nesse ano por causa do represamento dos ajustes de preço em 2020”, afirma a especialista em investimentos da Magnetis Andressa Siqueira. “A situação também foi agravada pela alta recorrente das commodities, o cenário internacional e os eventos climáticos, como a seca”, explica Andressa.

Para a próxima reunião, no fim de outubro, o Copom afirmou que prevê um novo aumento similar ao de ontem, o que elevaria a Selic para 7,25% ao ano.

E o que muda?

A Selic é a referência para definir todas as taxas de juros do país. Quando ela tem uma alta, como a de ontem, afeta os empréstimos, que ficarão menos atrativos, e os investimentos de renda fixa, que passam a uma remuneração melhor.

Com a crise econômica, porém, a alta não significa um retorno real a quem prefere a segurança da poupança ou do Tesouro Nacional. “A rentabilidade dos títulos melhora, mas com a inflação fica muito nítido que só investir em renda fixa não é o melhor caminho”, analisa Andressa. “Por isso, diversificar ajuda a não ter grandes sustos e buscar um crescimento de patrimônio consistente.”