Diretor da Prevent Senior admite modificações em diagnósticos de pacientes

O diretor-executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, admitiu, em depoimento à CPI da Covid, que a operadora de saúde orientou que as equipes médicas alterassem os códigos de diagnósticos de pacientes infectados com coronavírus.

Uma mensagem interna da Prevent Senior presente no dossiê entregue à CPI na semana passada afirmava que “após 14 dias do início, pacientes de enfermaria, apartamento, ou 21 dias, pacientes com passagem em UTI, leito híbrido, o CID (código de diagnóstico) deve ser modificado para qualquer outro, exceto B34.2 (de covid-19), para que possamos identificar os pacientes que já não têm mais necessidade de isolamento”.

A mensagem foi apresentada ontem durante à oitiva pelo presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM). Ao esclarecer o conteúdo do áudio, Batista Júnior admitiu a orientação da rede. “Se esses pacientes já tinham passado dessa data, o CID poderia já ser modificado, porque eles não representavam mais risco para a população do hospital.”

A revelação vem no momento em que a Prevent Senior é alvo de denúncias por supostamente esconder mortes de pacientes que estavam sendo tratados com medicamentos sem eficácia comprovada contra a covid-19.

Além disso, o dossiê feito por 15 médicos e ex-funcionários da empresa também afirma que a operadora fraudou atestados de óbitos, retirando covid-19 das fichas de pacientes que receberam o chamado “tratamento precoce”. O documento aponta que isso ocorreu com Regina Hang, mãe de Luciano Hang, dono da Havan e um dos defensores de medicamentos como a cloroquina. A suposta fraude teria como objetivo não expor a ineficácia dos fármacos contra a covid-19.

Diante das informações coletadas ontem pela CPI da Covid, o relator Renan Calheiros (MDB-AL) decidiu passar Batista Júnior da situação de testemunha para investigado. A mudança indica que a comissão vai apurar a possibilidade de crime cometido por ele ou pela Prevent Senior.

Calheiros também disse que levará o caso para outras autoridades. “Há desejo do Ministério Público de São Paulo em levantar essa situação. Mandaremos, claro, para a Procuradoria-Geral da República e, adicionalmente, para Procuradoria em São Paulo.”

‘Bolsonaro influenciou as pessoas’

Em seu depoimento à CPI da Covid, o diretor-executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, também afirmou que pacientes da operadora que estavam com covid-19 passaram a exigir a cloroquina e outros medicamentos sem eficácia contra o coronavírus por influência do presidente Jair Bolsonaro.

“Quem prescreve qualquer medicação é o próprio médico e naquele momento houve, até devido a pronunciamentos não só da Presidência, mas de outras pessoas influentes também, uma série de pacientes exigindo a prescrição da medicação”, disse Batista Júnior.

O presidente Jair Bolsonaro foi um dos principais defensores do “tratamento precoce” contra a covid-19. Neste ano, ele passou a divulgar os medicamentos com menos intensidade, mas voltou a defender os fármacos durante seu discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) na terça-feira, chamando de “tratamento inicial”.

Sobre o suposto envio de “kit covid” com os remédios sem eficácia para pacientes com coronavírus em casa, Batista Júnior negou as acusações.