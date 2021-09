Polícia apreende adolescente suspeito de atirar e matar neto de Luciano do Valle, em SP

A Polícia Civil apreendeu um adolescente de 15 anos suspeito de atirar e matar Lucas do Valle, neto do locutor Luciano do Valle. O rapaz, que faria 30 anos no último sábado (18), morreu na sexta-feira (17), dois dias após ser baleado na cabeça durante um assalto no Ipiranga, em São Paulo.

Na segunda-feira (20), a polícia já havia prendido um homem apontado como o dono da moto utilizada no crime, que foi encontrada durante uma operação na Comunidade do Heliópolis. Na delegacia, ele afirmou que tinha vendido o veículo, mas não falou o nome do comprador. A polícia, então, pediu a prisão temporária.



Leia também:

Câmeras de segurança gravaram dois criminosos em uma moto e depois o momento que o carro do gerente comercial é roubado. Nas imagens é possível ver os assaltantes passando de moto por volta das 6h30 no local do crime.



Enquanto o piloto fica vigiando, o garupa, que seria o garoto de 15 anos, atira em Lucas e sai correndo. Em seguida, ele volta e leva o carro da vítima. O automóvel foi encontrado abandonado horas depois.

O adolescente foi levado para uma das unidades da Fundação Casa. O caso segue sendo investigado como latrocínio (roubo seguido de morte) pelo 17º Departamento Policial (Ipiranga), que ainda procura um terceiro suspeito de envolvimento no crime.