Motorista perde o controle de caminhão, cai de ponte e é atacado por abelhas na BR-153, em Goiás

Um motorista de caminhão que transportava gás líquido perdeu o controle da direção e caiu de uma ponte na BR-153, em São Luiz do Norte, em Goiás. O veículo atingiu duas colmeias de abelhas que estavam próximas ao leito do rio e, segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi atacado e levou cerca de 500 ferroadas. Além disso, a vítima apresentava quadro de traumatismo craniano leve.

O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira (22). O homem, de 57 anos, conduzia o veículo com uma carga de 30% de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) pela BR- 153, com destino a Goiânia, quando perdeu o controle do caminhão e acabou atingindo as colmeias. Os bombeiros dizem que, apesar da lesão na cabeça, o agravamento do quadro de saúde dele se deu por conta das picadas.



A vítima foi levada ao Hospital Municipal de São Luiz do Norte e, ainda na noite de quarta-feira, transferido para a Unidade de Pronto Atendimento de Ceres. Segundo boletim médico, o homem apresenta estado de saúde crítico e precisou ser intubado.

A previsão é que, assim que ele apresente condições clínicas, seja levado para um hospital em Goiânia.