Cerca de 14 mil animais silvestres são resgatados de janeiro a julho em São Paulo; veja fotos

Somente nos primeiros sete meses deste ano, quase 14 mil animais silvestres foram resgatados no Estado de São Paulo pela Polícia Militar Ambiental, informou nesta quinta-feira (23) a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

Polícia Militar/Divulgação

De janeiro a julho de 2021, foram salvos exatos 13.881 animais silvestres. O total é 2,58 % superior à quantidade salva nos primeiros sete meses do ano passado, quando foram resgatados 13.532 animais.

Apenas nesta última semana, por exemplo, 12 animais foram resgatados ainda vivos após o incêndio que atingiu, no dia 22 de agosto, o Parque Estadual de Juquery, na região metropolitana de São Paulo. A tragédia causou danos em 85% do parque e muitos dos bichos não resistiram ao calor e a fumaça – 14 foram retirados do local já sem vida.

Polícia Militar/Divulgação

Capacitação

Para realizar este tipo de atendimento, os militares passam pelo curso de manejo e resgate de animais silvestre que, normalmente, conta com a participação de médicos veterinários.

Com orientações teóricas e práticas, as atividades são compostas por manejos a répteis vivos, aves silvestres e ouriços, além de também serem utilizadas réplicas de bichos para preservar os animais e evitar o estresse deles.

Polícia Militar/Divulgação

O treinamento é realizado para que seja possível proporcionar o bem-estar do bichinho durante o manejo, captura e resgate, já que esse tipo de trabalho também inclui animais vítimas de acidentes e feridos, que requerem um cuidado maior. Na maioria dos casos, os animais passam por tratamento para readaptação e posterior reintrodução em habitat natural.

Para isso, a PM Ambiental atua em conjunto com ONGs autorizadas e mantidas pela iniciativa privada, CETAs (Centros de Triagem de Animais Silvestres) e CRAs (Centros de Recuperação de Animais Silvestres) – locais que possuem toda a estrutura necessária para receber e cuidar dos animais apreendidos.