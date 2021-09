O Dia Mundial Sem Carro foi nesta quarta-feira, 22 de setembro, mas a Semana da Mobilidade, que lembra as pessoas a importância de se locomover de forma sustentável, vai até o dia 25. Esse período é positivo para o estímulo da mobilidade ativa, pois discute a redução do uso do carro à combustão no dia a dia das cidades.

A comemoração da data teve início em 1997, na França. Desde 2000, países como Espanha, Itália, Rússia e Inglaterra já participam dessa celebração. No Brasil, o Dia Mundial Sem Carro existe desde 2001, sendo que em São Paulo a data passou a ser comemorada oficialmente em 2005.

Na capital paulista, várias atividades foram organizadas pela STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos) para comemorar a semana e envolver a população nessa luta tão importante.

Uma das ações, e que tem como tema “Conviva com Respeito”, foi a inversão de papéis: no caso, ciclistas e motoristas trocaram de função no trânsito, uma dinâmica que promove a empatia e o respeito entre os participantes.

A SPTrans incentivou o uso do transporte público para as crianças com o programa “Andar de Ônibus em SP”, levando um ônibus às escolas para apresentar aos alunos.

E neste sábado, dia 25, uma exposição fotográfica gratuita será montada no Shopping Light, na região central, a partir das 10h, com 32 fotos do acervo da CET e SPTrans: imagens sobre a mobilidade urbana paulistana, cenário dos mais complexos e desafiadores do país.

Outra mostra interessante é a organizada pelo portal Mobilize Brasil, que apresenta, na estação Clínicas da Linha 2-Verde, uma exposição com ilustrações sobre o tema mobilidade urbana. A mostra é resultado de um concurso aberto a pessoas de qualquer idade de todo o país. Em resposta à pergunta “Como fica a mobilidade depois da pandemia?”, participantes desenharam soluções criativas e eficientes, exibidas na Estação Clínicas até 17 de outubro. Vale conferir!