Super Sete ainda está acumulada

O prêmio da Super Sete continua acumulado e para esta quarta-feira deve pagar a quem acertar as sete dezenas sorteadas R$ 1,8 milhão.

A Super Sete mudou o horário do seu sorteio e não é mais realizado às 15h, mas às 20h, juntamente com as demais loterias.

Com isso, as apostas também podem ser feitas até 19 nas casas lotéricas. A aposta simples da Super Sete custa R$ 2,50.

O Metro World News acompanha os sorteios em tempo real e divulga o resultado nas redes sociais e em seu site imediatamente.

Sorteio de Segunda-feira

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal na segunda-feira, 2 apostadores acertaram seis dos sete números sorteados e ganharam R$ 19.004,31.

Cinquenta e seis apostas acertaram a quina e cada uma delas levou para casa R$ 969,60.

Clique e veja os números sorteados para a Super Sete na segunda-feira.

Quina sai para Goiânia

Um apostador da cidade de Goiânia, em Goiás, foi o único ganhador do sorteio da Quina desta terça-feira. Ele ganhou um prêmio de R$ 1.457.652,26.

Ainda neste sorteio, oitenta e oito apostadores fizeram a quadra e cada um deles ganhou R$ 4.819,70. Por fim, a Quina pagou R$ 143,16 para 4.455 apostas que fizeram apenas o terno.

Veja os números sorteados para a Quina nesta terça-feira

Para o sorteio desta quarta, a Quina vai pagar um prêmio de R$ 700 mil ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas.

A aposta simples da Quina custa R$ 2 e pode ser feita até 19h em qualquer uma das casas lotéricas credenciadas do país.

O sorteio da Quina, assim como a Lotofácil e Mega-sena, é realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Lotofácil tem dois ganhadores

O prêmio da Lotofácil saiu para dois apostadores no sorteio desta terça-feira, um da cidade de São Paulo e o outro de Lago da Pedra, no Maranhão. Cada um deles vai levar para casa R$ 608.601,96.

Ainda no sorteio desta terça, duzentas e trinta e duas apostas acertaram 14 números e cada uma delas ganhou R$ 1.571,55.

Outras 8.908 apostas acertaram 13 pontos e ganharam R$ 25 cada.

Veja os números sorteados para a Lotofácil nesta terça-feira.

Para o sorteio desta quarta-feira, a loteria retorna com seu prêmio básico de R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Quem pretende testar a sorte deve fazer sua aposta até as 19h nas casas lotéricas credenciadas de todo país. A aposta simples da Lotofácil, com apenas quinze dezenas, custa R$ 2.50.

O sorteio é realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga imediatamente os resultados em seu site e nas redes sociais.