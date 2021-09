“Hulkinho do tráfico” vendia combo sexo + drogas

Traficante e garoto de programa, Jean Ferreira Leal, de 27 anos, mais conhecido como “Hulkinho do tráfico”, foi preso nesta terça-feira em Brasília, de acordo com notícia publicada pelo site Metrópoles.

Segundo a polícia, Hulkinho atendia o público gay do Distrito Federal e vendida pacotes de sexo com as drogas inclusas.

Entre as opções do cardápio do traficante estavam cocaína e drogas sintéticas, como comprimidos de ecstasy.

Quando foi preso, durante operação policial, ele negociava em uma padaria com um cliente a venda de cocaína conhecida como “escama de peixe”, que possui alto teor de pureza e é mais cara que a droga comum.

LEIA TAMBÉM:

Hulkinho ainda tentou fugir jogando mesas e cadeiras nos policiais e correndo para a rua, mas foi rapidamente imobilizado.

As testemunhas que estavam no local confirmaram aos policiais que ele ele costumava vender drogas nos bares e festas da cidade.

Ele foi preso e responderá por tráfico de drogas.