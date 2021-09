Imunizante da Pfizer é seguro para crianças de 5 a 11 anos, diz empresa

A Pfizer anunciou que a vacina contra a covid-19 desenvolvida pela empresa em parceria com a BioNTech é segura para crianças de 5 a 11 anos. Os fabricantes também afirmaram que o imunizante, de nome Comirnaty, mas popularmente chamado de “vacina da Pfizer”, também gera resposta imune no público.

Os resultados preliminares disponibilizados são referentes aos estudos de fase dois e três. Portanto, ainda não foram publicados em revistas científicas e precisam ser revisados por outros pesquisadores da área.

A vacina da Pfizer já está autorizada para ser aplicada no público que tem mais de 12 anos, inclusive no Brasil. O Ministério da Saúde até recomendou a suspensão da imunização do público, mas a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) garantiu a segurança do imunizante. Diante do impasse, todas as capitais ignoraram a orientação da pasta federal e estão dando continuação na campanha de vacinação contra a covid-19.

O estudo foi feito em 4,5 mil bebês e crianças com idade entre 6 meses e 11 anos de quatro países: Estados Unidos, Espanha, Finlândia e Polônia. Além disso, as duas doses administradas foram de 10 microgramas, número menor do que as 30 microgramas aplicas em quem tem mais de 12 anos. Os resultados referentes aos bebês e crianças de 6 meses a 4 anos devem sair até o final do ano, segundo o comunicado de ontem.

Agora, a Pfizer e a BioNTech pretendem entrar com pedido de autorização de uso para a FDA (Food and Drug Administration), autoridade sanitária dos Estados Unidos. Para ser aplicada nas crianças de 5 a 11 anos no Brasil, será necessária liberação da Anvisa. Ainda não há prazo para o pedido de utilização no país.

De acordo com o coordenador de pesquisas da Pfizer em São Paulo, Cristiano Zerbini, a produção de anticorpos neutralizantes no público foi semelhante ao desenvolvido nas pessoas de 16 a 25 anos. “Os efeitos adversos, que nós chamamos de colaterais, foram pequenos, semelhantes ao que a gente vê nos adultos. Nada de importante”, explicou o especialista, em entrevista à Rádio BandNews FM.

Zerbini também afirmou que os resultados serão rapidamente publicados em revistas científicas de grande expressão e, posteriormente, as solicitações para autorização de uso serão feitas.

“Como a gente está no meio de uma pandemia, acredito que esses resultados vão ser analisados muito em breve tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, para que a gente tenha liberdade para vacinar todas essas crianças e permitir que elas fiquem protegidas, que elas voltem para escola com segurança e passem segurança para os professores”, disse.