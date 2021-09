Novas lontras de parque do Rio de Janeiro precisam de nomes; votação está aberta ao público

As novas moradoras do BioParque do Rio, no Rio de Janeiro, já encantam quem as visita. As lontras – um macho e uma fêmea – esbanjam simpatia, porém ainda não têm nome. Quem vai decidir como chamá-las será o público, por meio de votação na página do Instagram.

A equipe técnica do parque já pré-selecionou os seguintes nomes para a dupla: “Eduardo e Mônica”, “Nic e Dora”, “Otto e Maré”, “Tico e Teca”, “Tom e Lola” e “Tinho e Bebel”.

Os interessados em ajudar a batizar o casal poderão ver as opções de votação e comentar o post com a escolha até quinta-feira (dia 23).

Divulgação/BioParque do Rio

A chagada das lontras busca sensibilizar os visitantes sobre a necessidade de conservação da espécie, que se encontra ameaçada de extinção no Estado do Rio de Janeiro devido à deterioração de seu habitat natural e pela caça indiscriminada.

Um novo conceito

Administrado pelo Grupo Cataratas o BioParque do Rio é um novo conceito de zoológico, deixando de ter um caráter expositivo para se tornar um Centro de Conservação da Biodiversidade. No local, há programas de educação e pesquisa para a conservação.