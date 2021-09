Latrocínios disparam e crescem 36% em SP

Mesmo depois de entregar o celular desbloqueado e não reagir, como pediram os bandidos, o porteiro Ricardo Barros, 38 anos, foi morto com tiro no peito anteontem, no bairro da Pedreira, na zona sul, enquanto esperava o ônibus para ir ao trabalho.

Este é o mais recente dos pelo menos cinco casos de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, que foram registrados na capital somente nos últimos 30 dias. O aumento deste tipo de crime não está expresso só na sensação de insegurança da população, mas também nos números da polícia.

Segundo levantamento da Rádio Bandeirantes, de janeiro a setembro do ano passado, 33 ocorrências de latrocínio foram notificadas nas delegacias da capital. Neste ano, no mesmo período, já são 45 casos, o que representa aumento de 36%.

Na semana passada, a vítima foi o empresário Lucas do Valle, neto do narrador Luciano do Valle, que foi baleado na cabeça durante um roubo no Ipiranga, também na zona sul, na quarta-feira. Ele foi socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital dois dias depois, na véspera do seu aniversário de 30 anos.

O comerciante Leonardo Iwamura, 42 anos, morreu na rua Oscar Freire, na região central, durante um arrastão em que teve o celular roubado. A vendedora Janaína Paiva, 45 anos, foi abordada por bandidos enquanto trabalhava vendendo churrasquinho em uma rua da Brasilândia, na zona norte, entregou os pertences e, ainda assim, foi morta. Já o advogado Rafael Ribeiro, 45 anos, foi assassinado durante assalto enquanto passeava com o cachorro no Pacaembu, zona oeste.

Perfil

Quatro destes cinco crimes foram cometidos por assaltantes em motocicletas e que pediram para as vítimas que entregassem os seus celulares desbloqueados.

Para a polícia, os bandidos não estão interessados no valor do aparelho, mas no acesso aos apps que fazem transferências bancárias, principalmente por Pix.

“Só depois do lançamento do Pix, já prendemos 140 pessoas que praticam esse delito, mas a cada dia, infelizmente, eles acontecem. O que é pior: em alguns casos, o crime ocorre com a retenção da vítima [um sequestro], o que já havia diminuído muito em São Paulo”, disse o secretário-executivo da Polícia Militar, coronel Alvaro Camilo.

Segundo o coronel Camilo, entre outras ações para combater estes crimes, a polícia prevê ampliar as operações Cavalo de Aço, com a realização de blitze para fiscalizar motocicletas e os seus ocupantes.