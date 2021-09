Já quitou o licenciamento 2021? Placa 7 vence no próximo dia 30

Quem não antecipou o licenciamento anual obrigatório e ainda não fez o pagamento deve correr. Acaba na semana que vem o prazo para donos de carro com placa final 7 efetuar o licenciamento 2021.

O valor do imposto para carros usados é um só, R$ 89,91, e pode ser pago até o dia 30 deste mês.

A partir do dia 1 de outubro, carros com placa 7 que forem pegos rodando sem licenciamento serão apreendidos para o pátio do Detran.SP e seus proprietários, multado em R$ 293,47, além de levar sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Para pagar o licenciamento 2021, basta ir a qualquer caixa de autoatendimento de banco ou pelo Internet Banking e digitar o número do Renavam do veículo.

Segundo o Detran.SP, o banco não autorizará o pagamento do licenciamento se o veículo estiver com imposto atrasado, como o IPVA, ou com multas pendentes. Será necessário quitar todas as pendências antes de licenciar o carro.

Em função da pandemia de covid-19, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) não é mais encaminhado às residências pelo correio ou retirado nos postos do Poupatempo, como ocorria antes.

Agora, dois dias após o pagamento o proprietário do carro pode acessar o documento nos sites do Poupatempo, Detran.SP e Denatran.

É possível fazer o download para impressão ou baixar para o celular.

As duas opções servem como comprovante de que o licenciamento foi pago.

Neste ano não houve cobrança do DPVAT, o seguro obrigatório.

Confira o calendário do Licenciamento 2021: