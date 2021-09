Baixa umidade: Defesa civil decreta estado de emergência em Campinas

A Defesa Civil decretou estado de emergência em Campinas na tarde desta terça-feira em função da baixa umidade relativa do ar, que no início da tarde chegou a 11,8%.

Para efeito de comparação, quando a umidade do ar cai para 30% é decretado estado de atenção, entre 12 e 20%, estado de alerta, e abaixo disso é caracterizado como estado de emergência.

Neste período, todas as atividades ao ar livre devem ser interrompidas tanto ao ar livre quanto àquelas realizadas em espaços fechados que envolvam aglomeração de pessoas, como aulas e cinemas.

Durante o dia, a temperatura em Campinas atingiu 37,2ºC, aumentando ainda o risco de insolação.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a umidade do ar ideal deve ficar entre 50 e 80%.

A baixa umidade do ar resseca as vias respiratórias, afeta diretamente a hidratação do corpo e o funcionamento do organismo, podendo piorar o quadro de doenças respiratórias (rinite e asma) dor de cabeça, sangramento do nariz, pele ressecada, entre outros.

Os médicos sugerem que as pessoas umidifiquem o ambiente em suas casas com vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água e bem muita água.