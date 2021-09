SP: São Bernardo lança aplicativo de transportes para pacientes com mobilidade reduzida

A Prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, lançou um aplicativo de transportes voltado para pacientes com mobilidade reduzida, nula ou que passam por hemodiálise. O Programa Saúde Acessível está disponível, de forma gratuita, nas plataformas IOS e Android.

O aplicativo foi lançado na última quinta-feira (16). Segundo a prefeitura, para ter acesso ao serviço, os pacientes devem ser avaliados e cadastrados por meio da Central de Regulação do Transporte. A solicitação deve ser feita após preenchimento de formulário na Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência do paciente.



“Todo paciente que necessite de hemodiálise é elegível para o Saúde Acessível, bem como aqueles que precisem de reabilitação ou tratamento em outros municípios, como consulta e exames, desde que tenham mobilidade reduzida ou nula, cadeirante ou não”, explicou o secretário Municipal de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho.

O Programa Saúde Acessível beneficiará 400 usuários do sistema municipal de Saúde de São Bernardo.



“Com este novo modelo de transporte de pacientes, vamos ofertar mais qualidade para o atendimento de pessoas com deficiência de locomoção ou que estejam passando pelo processo de hemodiálise. Além de ser mais seguro, o programa proporcionará custo menor aos cofres públicos, já que não será preciso manter uma frota municipal. O motorista busca o paciente em casa, vai direto para o local de tratamento, sem escalas para buscar outros pacientes, o que gera mais comodidade, mais segurança, menor tempo de descolamento e um atendimento mais humanizado”, observou o prefeito Orlando Morando (PSDB).

A prefeitura destacou, ainda, que a implantação do Programa Saúde Acessível possibilitará a redução dos gastos municipais com o programa de transporte de pacientes em 48%, de R$ 7,6 milhões para R$ 4 milhões.



Além disso, 200 novas vagas de motorista foram disponibilizadas pela empresa responsável pelo serviço. Os colaboradores selecionados são treinados e capacitados para prestar um atendimento solidário e cordial aos passageiros.