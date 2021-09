Prêmio da Super Sete está acumulado em R$ 1,6 milhão

O último sorteio da Super Sete não teve ganhadores e o prêmio acumulado para o apostador que acertar as sete dezenas sorteadas nesta segunda-feira é de R$ 1,6 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Cinco apostadores acertaram seis números e cada um deles levou para casa R$ 6.655,13. Outros setenta e nove apostas acertaram 5 números e ganharam R$ 601,72.

Veja os números sorteados para a Super Sete na última sexta-feira.

Quina paga R$ 700 mil

Após um apostador de Ribeirão Preto ganhar o prêmio acumulado de mais de R$ 8 milhões no sábado, a Quina retorna nesta segunda-feira ao seu sorteio diário com um prêmio estimado em R$ 700 mil para quem acertar as cinco dezenas sorteadas.

Assim como a Lotofácil, as casas lotéricas recebem apostas para a Quina até as 19h. A aposta simples custa R$ 2.

Todos os sorteios da Caixa Econômica Federal ocorrem no Espaço Loterias Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, a partir das 20h.

Sorteio Anterior

Além do sortudo ganhador de sábado, setenta e nove apostas acertaram a quadra naquele sorteio e cada um deles ganhou R$ 9.368,98.

A Quina pagou ainda R$ 142,58 para 7.806 apostas que acertaram apenas o terno.

Veja os números sorteados para a Quina no sábado

Lotofácil sorteia R$ 1,5 milhão nesta segunda-feira

A Lotofácil retoma nesta segunda-feira seu sorteio diário com um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão que será pago ao apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

As apostas da Lotofácil podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas. O volante com 15 números (aposta simples) custa R$ 2,50.

Mas se o apostador quiser ‘turbinar’ sua sorte pode optar por escolher mais dezenas na sua aposta, até um máximo de 20. O preço da aposta, porém, fica mais caro e pode chegar até em R$ 38.760,00.

O sorteio da Lotofácil é sempre feito no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, a partir das 20h.

SORTEIO DE SÁBADO

No sábado, um apostador de Iretama, no Paraná, levou sozinho a bolada de R$ 1.418.330,48 da lotofácil.

Também foram premiados 185 apostadores que acertaram 14 pontos com R$ 1.607,53 cada. Na faixa dos treze acertos, 7.301 apostas ganharam R$ 25.

Veja os números sorteados no último sábado para a Lotofácil.