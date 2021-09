Prefeitura de Osasco lança edital de concurso com 38 vagas para médicos psiquiatras plantonistas

A Prefeitura de Osasco, na Grande São Paulo, publicou o edital de um concurso público com 38 vagas para médicos psiquiatras plantonistas. Os interessados precisam ter curso superior em medicina, além de residência ou especialização, e o registro profissional da categoria. As inscrições começam na sexta-feira (24) pela internet e vão até 3 de novembro.

Segundo o edital, o salário inicial para as funções é de R$ 4.318,75, acrescido de prêmio de incentivo, cesta básica e auxílio-transporte. Os contratados cumprirão jornada de 12 horas semanais.



Do total de 38 vagas, duas são destinadas a pessoas com deficiência. Além disso, haverá formação de cadastro reserva no certame. A taxa de inscrição é de R$ 82,20.

A data das provas objetivas ainda será divulgada no site da Fundação Vunesp, a organizadora do concurso. Porém, segundo o edital, serão 40 questões de múltipla escolha, que abordarão temas de política de saúde e conhecimentos específicos da psiquiatria.

A seleção terá validade de dois anos, a contar da homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do governo municipal.

Cronograma do concurso: