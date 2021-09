Polícia Militar Ambiental fecha 15 fábricas clandestinas de balões em São Paulo

A Polícia Militar Ambiental fechou, de janeiro a julho deste ano, 15 fábricas clandestinas de balões na capital paulista e Região Metropolitana. Segundo o órgão, foram realizadas 35 autuações, que resultaram em R$ 710 mil em multas. Além disso, foram recolhidos 23 balões durante patrulhamento preventivo e ostensivo.

A PM Ambiental ressaltou que fabricar e soltar balões é crime ambiental, de acordo com o artigo 42 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, a qual estipula detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente, para quem fabricar, vender, transportar ou soltar balões.



Leia também:

Além disso, há o crime estabelecido no artigo 261 do Código Penal Brasileiro, que é expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea. Nesta última situação, a pena de reclusão é de dois a cinco anos.

De acordo com a capitã Paola Mele, comandante da 1ª Companhia do 1º BPAmb, a PM Ambiental realiza um trabalho de inteligência, levando em consideração as denúncias recebidas sobre balões, para identificar locais suspeitos e realizar as fiscalizações.

“Quando chegamos ao imóvel investigado, temos a entrada franqueada por quem estiver no local e iniciamos as buscas. Quando constatamos a existência de um fábrica de balões, realizamos autuações na ordem de R$ 10 mil para cada parte de balão localizado. Além disso, apreendemos todo o material e detemos os autores para apresentar a ocorrência em uma delegacia”, explicou a oficial.

Divulgação/PM

PM Ambiental faz ações em SP para recolher balões soltos em São Paulo

Além das fiscalizações em busca de fábricas de balões, a PM Ambiental também atua observando os balões que já estão no céu. “Principalmente durante os finais de semana e feriados, costumamos ficar em pontos de maior visibilidade para avistar balões no céu. Quando isso ocorre, uma equipe vai por terra em direção a ele na tentativa de flagrar pessoas que tenham a intenção de fazer o seu resgate”, esclareceu Paola.

A oficial contou que é comum os autores resgatarem balões para reaproveitá-los e soltá-los no céu novamente. Ela também enfatizou que recuperar um balão que esteja caindo também pode levar a multas por parte da PM Ambiental e os autores responderem criminalmente pelo ato.

Riscos

A PM Ambiental salienta que a soltura de balões traz diversos riscos, entre eles incêndios em áreas urbanas ou florestas, podendo levar à perda de vidas humanas ou de animais que vivem em meio à mata, e na devastação da vegetação.

Um exemplo foi o incêndio que atingiu o Parque Estadual do Juquery, em Franco da Rocha, no final de agosto. Uma das linhas de investigação da Polícia Civil apura o envolvimento de baloeiros no caso, o qual resultou em uma extensa devastação da vegetação existente no parque, além da morte de animais.

Outro risco relacionado à soltura de balões, segundo a capitã, trata das áreas onde estão instaladas indústrias químicas, como em Cubatão, no litoral sul de São Paulo. Nestes locais, a queda de um balão pode ocasionar chamas bem piores, dificultando a contenção e causando problemas ecológicos graves.

Ainda segundo a PM, não é só quando um balão cai que há problemas. Ainda no céu, ele pode ocasionar acidentes aéreos e, da mesma forma, resultar na perda de vidas.