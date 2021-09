Mulher fica com unha postiça presa ao olho após ser agredida e roubada em São José Rio Preto

Uma mulher de 48 anos ficou ferida após ser assaltada e agredida em um posto de combustíveis no bairro Jardim Residencial Vale do Sol, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A vítima ficou com uma unha postiça presa ao olho esquerdo e precisou ser hospitalizada.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime ocorreu na manhã de domingo (19). A mulher estava no posto, quando foi atacada, teve a bolsa, documentos, dinheiro e celular roubados. Além disso, a assaltante a agrediu, fazendo com que a unha postiça acabasse presa ao olho da vítima.



A mulher foi socorrida e levada Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, onde recebeu atendimento médico e passou por procedimento para retirada da unha postiça. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

Já a autora do roubo e agressões foi identificada, mas conseguiu fugir. O caso foi registrado como roubo. Até a tarde desta segunda-feira (20), a suspeita não havia sido presa.