Lixo eletrônico: estações do Metrô de SP recebem descarte até quarta-feira

Donos de eletrônicos sem utilidade que queiram fazer o descarte correto podem um ponto de entrega voluntária em uma estação do metrô de São Paulo até quarta-feira

A ação faz parte da campanha Virada Sustentável e tem como objetivo conscientizar a população sobre a necessidade de fazer o descarte correto do lixo eletrônico, que podem contaminar o solo e a água quando são jogados em terrenos baldios.

Os pontos de coleta estão situados nas estações Jabaquara (Linha 1- Azul), Paraíso (conexão das linhas 1- Azul e 2- Verde), Sé (conexão das linhas 1- Azul e 3- Vermelha), Tucuruvi (Linha 1- Azul), Palmeiras-Barra Funda (Linha 3- Vermelha/integração com a CPTM), República (Linha 3- Vermelha/conexão com a Linha 4- Amarela), Tatuapé (Linha 3- Vermelha/integração com a CPTM), Clínicas (Linha 2- Verde), Vila Prudente (Linha 2-Verde/conexão com a Linha 15- Prata) e São Mateus (Linha 15-Prata).

Podem ser entregues no local celulares, computadores, cabos, carregadores, pilhas alcalinas, baterias, secadores, videogames e aparelhos em geral de pequeno e médio porte.