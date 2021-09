Estados Unidos vão liberar entrada de brasileiros vacinados em novembro

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira (dia 20) que vai liberar, a partir de novembro, a entrada de viajantes internacionais ao país, inclusive vindos do Brasil, desde que estejam totalmente vacinados contra a covid-19.

A medida substitui o atual sistema, que restringe a entrada de estrangeiros de alguns países e impõe restrições, como quarentenas.

Além de apresentar o comprovante de imunização, o país vai manter a exigência de que o passageiro apresente um teste negativo de covid-19 feito até três dias antes do embarque.

A decisão do governo norte-americano acontece na véspera de uma visita do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que deveria pressionar o presidente Joe Biden para suspender as restrições atuais.

Vacinas aceitas

Segundo a Casa Branca, o CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos) será consultado para orientar quais imunizantes serão aceitos. Atualmente, são considerados vacinados quem tomou doses da Pfizer, Moderna e da Janssen.

O site do CDC sobre viagens, contudo, ressalta que a orientação também pode ser aplicada a vacinas listadas para uso emergencial pela OMS (Organização Mundial de Saúde), como a Astrazeneca.