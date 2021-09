Cate inicia a semana com processos seletivos para mais de mil vagas de emprego

O Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), da Prefeitura de São Paulo, começou a semana com mais de mil vagas de emprego nas áreas do comércio, serviços e construção civil.

Os salários chegam até R$ 3.500, e a maioria das oportunidades contemplam candidatos sem experiência. As inscrições podem ser feitas até quarta-feira (dia 22), às 18h, pelo site.

Ao todo, são mais de 700 vagas para candidatos com experiência. Esse público encontra 30 vagas para promotor de vendas, com salário no valor de R$ 1.326. Para candidatar-se à vaga é preciso possuir ensino médio completo, sem necessidade de comprovar a experiência em carteira.

Para candidatos experientes no comércio estão disponíveis 15 vagas para consultor de vendas, com o ensino médio completo e salário de R$ 1.500.

Há ainda 46 oportunidades para auxiliar de limpeza, com salário a combinar. As vagas exigem escolaridade a partir de ensino fundamental incompleto, com experiência anterior de seis meses.

Já quem não tem experiência encontra cerca de 690 vagas no processo seletivo. Entre elas, estão 50 vagas para atendente de lanchonete, com salário no valor de R$ 1.100 e exigência de ensino médio completo.

Este público também conta com 400 vagas para auxiliar operacional de logística, com salário de R$ 1.558, e exigência de ensino médio completo.

PCD

O público com deficiência conta com 10 vagas para assistente administrativo. As oportunidades exigem ensino médio completo e experiência mínima de seis meses comprovada em carteira. O salário oferecido é no valor de R$ 2.500.

São ofertadas também 10 vagas para auxiliar de serviços gerais em lojas, com salário de R$ 1.452. Para as vagas, é necessário ensino fundamental completo, sem necessidade de experiência prévia.

É possível também se candidatar para vagas como atendente de lanchonete, atendente de lojas, operador de telemarketing, auxiliar de manutenção, gerente administrativo, entre outros.