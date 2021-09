Agência Espacial Brasileira oferece cursos gratuitos para comunidade

Astronomia, Ciências Espaciais, Astronáutica. Apesar de essenciais para o desenvolvimento tecnológico do país, essas expressões parecem distantes da realidade da maioria dos brasileiros. Para aproximar a sociedade desse universo, a Agência Espacial Brasileira, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, lançou uma escola virtual com cursos e palestras para estudantes, professores e entusiastas da área.



A plataforma disponibiliza aulas e atividades com tutoria, ao vivo e também gravadas. Clique aqui para ver o site e os cursos.



Os conteúdos são desenvolvidos por especialistas através de parcerias com universidades e instituições de pesquisa. E os participantes recebem certificados de conclusão para cada capacitação.

O presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Moura, diz que as atividades remotas impulsionaram o projeto:



“Dada toda evolução tecnológica impulsionada, inclusive, por desenvolvimentos que nós tivemos agora com atividades remotas, nós aceleramos o passo na atualização dos produtos que nós tínhamos do AEB Escola e resolvemos colocá-los em plataformas virtuais. O que nos permite uma capacidade abrangência em todo o território nacional e até em outros países de língua portuguesa”.

O primeiro curso disponível na plataforma é GLOBE 2021, desenvolvido em parceria com a Nasa e do qual participam outros 126 países.