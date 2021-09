Radionovela alerta para diagnóstico e tratamento da hepatite viral na Comunidade do Heliópolis, em São Paulo

Uma iniciativa bastante criativa tem alertado os moradores da Comunidade do Heliópolis, na Zona Sul de São Paulo, sobre a urgência dos cuidados com a hepatite viral. As informações são disseminadas pela Rádio Comunitária, porém no formato de radionovela.

A atriz Kely Nascimento encabeça o projeto. Ela buscou inspiração na antiga forma de fazer dramaturgia para despertar a discussão em torno da doença.

¨Doces Lembranças¨ estreou no último sábado (dia 11). No episódio piloto, a Kely contracenou ao vivo com os também atores John Robert e Thatiana Moraes. Neste sábado (dia 18), o enredo vai ao ar novamente, porém a comunidade é convidada a participar de um casting, para que talentos do Heliópolis possam ser revelados.

A transmissão ocorre sempre entre 13h e 15h. No próximo sábado (dia 25), a radionovela contará com sua última apresentação, também ao vivo. No ano que vem, o projeto deve ser retomado.

Segundo Marília Casseb, diretora de assuntos externos da Gilead Sciences, farmacêutica que apoia a ação, o compromisso firmado busca incentivar as pessoas a se testarem para a hepatite viral, uma vez que a doença costuma ser silenciosa.

Alcance no Brasil

O rádio ainda é um dos meios de comunicação mais consumidos pela população brasileira. Segundo dados da Kantar Ibope Media, 89% das pessoas nas principais regiões metropolitanas do País têm o hábito de acompanhar as transmissões, o que representa cerca de 52 milhões de pessoas.