Ainda dá tempo: Bolsa do Povo tem inscrição até domingo em 68 unidades

Ainda dá tempo de se inscrever no Bolsa do Povo Educação CPS em 62 Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) e 6 Fatecs (Faculdades de Tecnologia) estaduais. Pais, mães e responsáveis legais de alunos matriculados nas Etecs têm até domingo (dia 19) para se candidatar pela internet ao benefício de R$ 500 pagos durante seis meses, podendo ser prorrogado até 31 de dezembro de 2022. Nas demais unidades, o prazo terminou nesta sexta-feira (dia 17).

A ideia é que os bolsistas auxiliem as equipes gestoras das unidades do Centro Paula Souza no cumprimento do protocolo sanitário adotado para permitir o retorno facultativo dos estudantes às aulas presenciais. Serão quatro horas de trabalho diário.

LEIA TAMBÉM:

Para se candidatar a uma Bolsa do Povo, é preciso ser o responsável legal por um aluno de Etec; ter entre 18 e 59 anos; estar desemprego há, pelo menos, três meses; não ter comorbidades associadas à Covid-19 e residir no município onde está localizada a unidade em que o candidato pretende ser bolsista. É possível se inscrever em até três Etecs ou Fatecs.

Cada candidato receberá pontos, de acordo com os pré-requisitos que cumprir. Os selecionados serão entrevistados pelo diretor da unidade e a concessão do benefício precisa ser chancelada pelo Núcleo Regional de Administração do CPS.

A expectativa é que os bolsistas selecionados passem por uma capacitação e comecem a atuar na primeira quinzena de outubro. Serão concedidas 2.368 bolsas, distribuídas por todas as Etecs e Fatecs do Estado. Cada unidade do Centro Paula Souza terá, no mínimo, quatro beneficiários.

Confira as unidades onde ainda é possível se inscrever para o Bolsa do Povo:

Etecs Araçatuba, Prof. Fausto Mazzola (Avaré), Cel. Raphael Brandão (Barretos), Rodrigues de Abreu (Bauru), Doutor Renato Cordeiro (Birigui), Astor de Mattos Carvalho (Cabrália Paulista), Machado de Assis (Caçapava), Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel (Cachoeira Paulista), Paulo do Carmo Monteiro (Caieiras), Prof. Luiz Pires Barbosa (Cândido Mota), Albert Einstein (Capital), Carolina Carinhato Sampaio (Capital), Guaianazes (Capital), Parque da Juventude (Capital), Prof Horácio Augusto da Silveira (Capital), Takashi Morita (Capital), Tereza Aparecida Cardoso Nunes de Oliveira (Capital), Vila Formosa (Capital), Zona Leste (Capital), Caraguatatuba, Carapicuíba, Elias Nechar (Catanduva), Professor José Sant’Ana de Castro (Cruzeiro), Dep. Paulo Ornellas Carvalho de Barros (Garça), Monsenhor Antonio Magliano (Garça), Prof. Alfredo de Barros Santos (Guaratinguetá), Hortolândia, Vereador e Vice-Prefeito Sérgio da Fonseca (Ibitinga), Ilha Solteira, Martinho Di Ciero (Itú), Joaquim Ferreira do Amaral (Jaú), Prof. Urias Ferreira (Jaú), Cidade do Livro (Lençóis Paulista), Trajano Camargo (Limeira), Mairinque, Prof. Matheus Leite Abreu (Mirassol), Euro Albino de Souza (Mogi-Guaçu), Prof. Marines Teodoro de Freitas Almeida (Novo Horizonte), Etec Professor José Carlos Seno Júnior (Olímpia), Professor Andre Bogasian (Osasco), Amin Jundi (Osvaldo Cruz), João Gomes de Araújo (Pindamonhangaba), Tenente Aviador Gustavo Klug (Pirassununga), Dr. Luiz César Couto (Quatá), Dep. Francisco Franco Chiquito (Rancharia), Registro, Orlando Quagliato (Santa Cruz do Rio Pardo), Lauro Gomes (São Bernardo do Campo), Jorge Street (São Caetano do Sul), Philadelpho Gouvea Netto (São José do Rio Preto), Professora Ilza do Nascimento Pintus (São José dos Campos), São Sebastião, Rubens de Faria e Souza (Sorocaba), Prof. Terezinha Monteiro dos Santos (Taquarituba), Dr. Dário Pacheco Pedroso (Taquarivaí), Sales Gomes (Tatuí), Dr. Geraldo José R. Alckmin (Taubaté), Professora Nair Luccas Ribeiro (Teodoro Sampaio), Dr. Nelson Alves Vianna (Tietê), Prof. Massuyuki Kawano (Tupã), Vargem Grande do Sul e Frei Arnaldo Maria de Itaporanga (Votuporanga).

Fatecs Americana, Assis, Franco da Rocha, Jacareí, Mogi Mirim e Pompeia.