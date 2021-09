VÍDEO: Bombeiros resgatam menina que caiu em cisterna de 15 metros de profundidade, em Goiás

O Corpo de Bombeiros resgatou uma menina de 10 anos que caiu dentro de uma cisterna de 15 metros de profundidade em Jataí, Goiás. Um vídeo divulgado pela corporação mostra o momento em que a criança, que escapou ilesa, foi retirada do poço. Veja abaixo:

O acidente aconteceu na quinta-feira (16), no Setor Sebastião Herculano. De acordo com os bombeiros, a menina estava ajudando a mãe a varrer o quintal, quando subiu na tampa da cisterna e a mesma quebrou, fazendo com que ela caísse no vão.

Os socorristas usaram um tripé com um sistema de cordas para retirar a menina do poço. Apesar do susto, ela não sofreu ferimentos, foi retirada com segurança e entregue aos pais.