Terceira dose: na segunda-feira, São Paulo começa vacinar pessoas com mais de 80 anos

A cidade de São Paulo inicia na próxima segunda-feira (20) a imunização com dose de reforço contra covid-19 dos idosos com mais de 80 anos que já tenham completado o esquema vacinal há pelo menos seis meses.

Também na segunda-feira começa a aplicação da dose adicional em todos os moradores de São Paulo com mais de 18 anos que apresentem alto grau de imunossupressão. Neste caso específico, essa faixa deve ter completado o esquema vacinal há pelo menos 28 dias,

Continua também na próxima semana, nos postos da cidade, imunização de adolescentes entre 12 e 17 anos, com a vacina da Pfizer.

Os adolescentes devem vir acompanhados de pais ou responsáveis, ou ainda de adultos com autorização assinada pelos pais.

Vale para todos a obrigatoriedade de apresentar comprovante de residência da Capital no ato da vacinação. Se o estiver em nome de terceiros, será necessário comprovar o grau de parentesco.

SÁBADO E DOMINGO

No sábado e domingo, as AMAS/UBS estarão vacinando das 78h às 19h; os megapostos, das 8h às 17h. Já no domingo haverá vacinação nos parques da cidade, farmácias na avenida Paulista e Mega Posto da Galeria Prestes Maia.

Para checar quais postos estarão atendendo neste fim de semana acesse o site Vacina Sampa.

FILÔMETRO

Pelo site “De Olho na Fila”, os usuários podem checar a situação dos postos e quais imunizantes estão sendo aplicados em cada um deles, assim como o endereço dos postos por região.