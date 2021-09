Aplicativo e-saúdeSP disponibiliza passaporte da vacina

Todos que se vacinaram no estado de São Paulo já podem acessar o aplicativo e-saúdeSP, do programa Avança Saúde, e visualizar o Passaporte da Vacina, que serve como comprovante de que a pessoa completou o esquema vacinal com as duas doses ou com a dose única da vacina contra covid-19.

Entre outras coisas, o novo passaporte deverá auxiliar a organização de eventos na cidade de São Paulo a garantir o acesso exclusivo do público vacinado, uma vez que shows, feiras ou congressos com mais de 500 pessoas são obrigados a pedir comprovação de vacinação dos visitantes.

Além das informações sobre as vacinas, o portador do passaporte é identificado com nome, CPF, data de nascimento e um QR Code.

Pelo QR Code, qualquer estabelecimento ou organização de evento pode visualizar automaticamente o registro de imunização do visitante, que para ter acesso deverá ter tomado pelo menos uma dose de qualquer uma das vacinas disponíveis.

LEIA TAMBÉM:

Veja como acessar o passaporte:

Vá ao Play Store ou Apple Store e busque o aplivsativo e-saudeSP

Baixe o aplicativo e preencha o cadastro com seus dados: nome, CPF, data de nascimento, telefone e crie uma senha

Uma vez feito o login, acesse o ícone laranja “Passaporte da Vacian”, localizado no canto inferior direito do menu.

Usuários que não conseguirem visualizar o novo ícone precisarão atualizar o aplicativo.