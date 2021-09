SP: Escola Municipal de Novas Tecnologias de São Caetano oferece curso gratuito e remoto de robótica

A Escola Municipal de Novas Tecnologias (Emnova), de São Caetano, no ABC Paulista, está com inscrições abertas para um curso de robótica gratuito. As aulas, todas virtuais, serão ministradas por meio da plataforma de origem holandesa RoboMind Academy. Os interessados podem se inscrever pela internet até o dia 4 de outubro.

Segundo a prefeitura, o curso “Desafios de Programação com RoboMind” pode ser feito por qualquer morador da cidade. Além disso, a Emnova oferece uma série de outros cursos gratuitos para moradores da cidade a partir de 6 anos.



Leia também:

Sobre o curso de robótica, o professor Rafael Moreira explica como funciona a plataforma RoboMind Academy: “Temos a abordagem do pensamento computacional, uma habilidade essencial em nossa sociedade na solução de desafios e problemas envolvendo lógica, tecnologia, automação e robótica.”

Segundo Moreira, o currículo dos cursos propostos na RoboMind Academy segue os padrões educacionais aplicados na Holanda, no Reino Unido e nos Estados Unidos. O novo curso é resultado de um cuidadoso trabalho de pesquisa do corpo docente da Emnova.

“A crise sanitária resultou num esforço de adaptação dos cursos, anteriormente oferecidos de modo presencial, para o modo virtual, mas também se constituiu em oportunidade para construir novos cursos. Assim, retomou-se a oferta do curso de Corel Draw, reformulou-se o curso de Marketing e de Scratch Jr, construiu-se os cursos de Scratch 2.0 e Scratch 3.0, cursos que usam o arduíno, entre outros”, relata o diretor Wesley Dourado.

Clique aqui para saber mais sobre os cursos oferecidos pela Emnova