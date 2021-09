Preso homem que usava aplicativo de relacionamento para violentar e roubar vítimas em SP

O Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) prendeu na última quarta-feira (dia 15), no Brás, na Zona Leste de São Paulo, um homem de 41 anos que usava aplicativo de relacionamento para violentar e roubar vítimas.

Agentes da 3ª DIG (Delegacia da Divisão de Investigações Gerais) descobriram que o criminoso usava a ferramenta virtual para escolher mulheres a partir de 50 anos. Ele as seduzia pela internet e, depois, as atacava.

Na segunda-feira (dia 13), uma vítima de 68 anos encontrou o suspeito após trocar mensagens por meio do aplicativo. Ela foi dopada e ficou quase 20 horas desacordada. A vítima foi encontrada com sinais de violência e teve objetos de valor (como o celular) roubados de dentro da sua residência, no Grajaú, na Zona Sul.

Os policiais descobriram que o suspeito iria comercializar o aparelho roubado em uma estação da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e foram ao local, onde conseguiram detê-lo.



Durante a ação, o homem tentou apresentar documento de identificação falso. Com ele foi apreendido o celular da vítima e um remédio ansiolítico, utilizado para dopar as vítimas. Também foram recolhidos outros objetos, como faca, corda e vaselina.