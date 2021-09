Postos de SP continuam vacinando idosos acima de 85 anos contra covid-19

São Paulo continua nesta quinta-feira (16) com a programação de vacinação com dose de reforço contra covid-19 para idosos acima de 85 anos.

Para ser imunizado com a terceira dose, feita exclusivamente com a vacina da Pfizer, o idoso deve ter recebido as duas primeiras doses há pelo menos seis meses.

Eles devem comparecer aos postos de saúde da capital munidos de documento, comprovante de residência e o cartão de vacinação da covid-19.

Adolescentes entre 12 e 17 anos e adultos com mais de 18 anos que ainda não foram vacinados também devem comparecer às UBSs (Unidades Básicas de Saúde) para se imunizarem.

Os adolescentes devem comparecer aos locais de vacinação acompanhados dos pais ou responsáveis. Na ausência deles, um adulto com uma autorização assinada pelos pais poderá fazer o acompanhamento.

Fique de Olho na Fila

O site de Olho na Fila permite que o cidadão acompanhe a situação do posto em tempo real e também verifique os imunizantes disponíveis em cada local de vacinação.

Serviço:

Megapostos, drive-thrus e farmácias: vacinação D1, D2 e DA. Funcionamento das 8h às 17h.

UBSs: vacinação D1, D2 e DA. Funcionamento das 8h às 17h.

AMAs/UBSs Integradas: vacinação D1, D2 e DA. Funcionamento das 7h às 19h.

Os endereços podem ser consultados na página Vacina Sampa.