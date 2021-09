Terminal de ônibus de Diadema terá vacinação contra covid-19

O Terminal Metropolitano de Diadema da EMTU, no ABC Paulista, terá nesta quarta e quinta-feira agentes da secretaria da Saúde vacinando população a partir dos 18 anos contra covid-19.

Serão atendidos neste dois dias passageiros que pretendem tomar a primeira ou segunda dose do imunizante e também os idosos que buscam a dose de reforço. O atendimento será realizado até 17h.

Quem pretende se vacina não deve esquecer o comprovante de residência da cidade de Diadema em seu nome ou nome de parentes, documento pessoal com foto e o CPF.

LEIA TAMBÉM:

A iniciativa é uma parceria da EMTU com a Secretaria de Saúde de Diadema.

A iniciativa é uma parceria da EMTU com a Secretaria de Saúde de Diadema para aproveitar um local de grande movimento e facilitar o acesso à campanha de imunização. Para quem for se vacinar, é obrigatório apresentar comprovante de endereço em Diadema (nome da pessoa ou parente de 1º grau – pai, mãe), documento pessoal com foto (RG ou CNH) e CPF.

Serviço:

Vacinação no Terminal Diadema – Maiores de 18 anos

Data: 15 e 16 de setembro

Horário: 9h30 às 17h

Local: Terminal Metropolitano Diadema da EMTU

Endereço: Av. Conceição, s/n – Parque das Jabuticabeiras, Diadema – SP