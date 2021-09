Quina está acumulada em R$ 4,4 milhões

A Quina continua acumulada e vai sortear nesta quarta-feira um prêmio de R$ 4,4 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Nesta terça-feira nenhum apostador acertou as cinco dezenas, mas 89 pessoas fizeram a quadra e cada uma ganhou R$ 5.961,95.

A Quina prêmio ainda 5.349 apostas que acertaram o terno com R$ 149,17.

Veja os números sorteados nesta terça-feira

Para o sorteio desta quarta-feira, ass casas lotéricas recebem apostas da Quina até as 19h. A aposta simples custa R$ 2.

O sorteio da Quina desta quarta-feira será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Lotofácil acumulou

Ninguém levou o prêmio principal da Lotofácil sorteada nesta terça-feira e o prêmio para o concurso 2323 desta quarta-feira subiu para R$ 7,8 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, trezentos e seis apostas fizeram quatorze pontos e ganharam prêmios individuais de R$ 1.870,40.

Foram premiadas ainda 12.047 apostas que acertaram 13 números com R$ 25.

Veja os números sorteados para a Lotofácil nesta terça-feira

Para participar do sorteio desta quarta-feira, o apostador tem até 19h para ir às casas lotéricas garantir a sua aposta. O volante simples da Lotofácil custa R$ 2,50.

O sorteio da Lotofácil é realizado juntamente com as demais loterias, a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

