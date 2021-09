Mega-Sena retorna nesta quarta-feira com prêmio de R$ 3 milhões

Após o prêmio milionário sorteado no último sábado, a Mega-Sena retoma nesta quarta-feira seu sorteio regular e promete pagar R$ 3 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Quem quiser concorrer ao prêmio deverá fazer sua aposta até 19h nas casas lotéricas espalhadas pelo país. A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 4,50.

As apostas podem ainda serem feitas pelo canal eletrônico Loterias Caixa ou pelo aplicativo da Caixa.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga o resultado no site e nas redes sociais.

SORTEIO DE SÁBADO

No último sábado, um apostador da cidade de Araruama, no Rio de Janeiro, levou sozinho a bola da de R$ 46.317.095,04.

Sessenta e cinco apostadores também chegaram bem perto de se tornarem milionários. Eles acertaram 5 dos 6 números sorteados e ganharam R$ 59.322,24 cada um.

Outras 4.828 apostas acertaram apenas quatro números, mas mesmo assim foram premiadas com R$ 1.140,94 cada uma.

Veja os números sorteados no último sábado para a Mega-Sena

Sem ganhadores, prêmio da Super Sete salta para R$ 1,4 milhão

A Super Sete continua com seu prêmio acumulado e para o sorteio desta quarta-feira vai pagar R$ 1,4 milhão para quem acertar os números sorteados pela Caixa.

O horário do sorteio da Super Sete mudou. Agora, a loteria é sorteada à noite, juntamente com as demais, a partir das 20h, e as apostas podem ser feitas até 19h nas lotéricas de todo o país. A aposta simples da Super Sete custa R$ 2,50.

No sorteio de segunda-feira, ninguém levou o prêmio principal, mas dois apostadores acertaram seis números e ganharam R$ 14.777,61.

Na faixa dos 5 acertos, quarenta e quatro apostas fizeram a quina e levaram R$ 959,58.

Veja os números sorteados para a Super Sete na segunda-feira.