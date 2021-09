Governo de SP concede parques da Cantareira e Horto Florestal à iniciativa privada por 30 anos

O Governo de São Paulo concedeu os parques da Cantareira e Horto Florestal, ambos na Zona Norte da capital, à iniciativa privada por um período de 30 anos. A empresa Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A venceu na terça-feira (14) o leilão de concessão pelo valor de R$ 850 mil.

A oferta da empresa representou um ágio de 3,66% em relação ao lance mínimo do leilão, que era de R$ 820 mil. Apesar do valor baixo, o governo paulista diz que a empresa terá que fazer investimentos de no mínimo R$ 45 milhões nos dois parques no período de concessão.



Leia também:

Com isso, a futura concessionária terá direito de realizar a cobrança de ingresso e de outros serviços prestados nos parques.

A Construcap foi a única empresa a mostrar interesse e participar do leilão. Ela é a mesma que, em 2019, venceu o leilão de concessão do Parque do Ibirapuera, oferecendo um valor global de R$ 70 milhões. Além disso, a mesma companhia é a responsável pelos parques Aparados da Serra e Serra Geral.

O leilão dos parques da Cantareira e Horto Florestal foi realizado na Bolsa de Valores de São Paulo e contou com a presença do governador João Doria (PSDB) e do secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido.