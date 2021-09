C6 Bank abre 500 vagas de emprego; confira

O banco digital C6 Bank está com 500 vagas de emprego abertas para diversas áreas.

Mais da metade das oportunidades é para o setor tecnologia. Há vagas para desenvolvedores, cientistas de dados, analista de qualidade de software, service desk e analista de risco.

Também há posições em aberto em outras áreas, como marketing, jurídico, compliance e prevenção a fraudes.

Entre os benefícios oferecidos estão assistência médica e odontológica, Gympass, consultas gratuitas com psicólogos e programa de participação nos lucros.

Os currículos podem ser cadastrados no site.

Programa Futuros Assessores

O banco também lançou o Programa Futuros Assessores, com o objetivo de formar um time de profissionais de distribuição de investimentos com foco no público mais jovem.

Os participantes entram no time como estagiários e depois de três meses, após a aprovação na prova de certificação CPA – 20 – paga pelo C6 Bank – são efetivados como assessores júnior.

Para Mais informações sobre o programa no LinkedIn (clique aqui).