VÍDEO: Veja momento da queda de aeronave em Piracicaba; 7 pessoas morreram

Um vídeo mostra o momento em que uma aeronave caiu na manhã desta terça-feira (14) em Piracicaba, no interior de São Paulo. Sete pessoas morreram no acidente. Nas imagens é possível ver a decolagem, o exato minuto do impacto e um incêndio causado pela queda. Assista abaixo:

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 9h nas imediações da Rua Cezira Giovanoni Moretti, em Piracicaba. O avião, que decolou com destino ao Pará, teve algum tipo de pane e atingiu alguns eucaliptos durante a queda, explodindo e causando um incêndio na vegetação ao lado da Fatec local.

Reprodução

De acordo com o Corpo de Bombeiros, além do piloto e co-piloto, havia mais cinco passageiros no avião, todos da mesma família. Todos morreram carbonizados.

Vítimas

A empresa Cosan informou que o empresário Celso Silveira Mello Filho estava com a família na aeronave que caiu. Celso era acionista e irmão do presidente do Conselho de Administração da companhia, Rubens Ometto Silveira Mello.



Reprodução/Redes sociais

Maria Luiza Meneghel e o marido, Celso Silveira Filho, estão entre as vítimas.

Também estavam no avião a esposa de Celso, Maria Luiza Meneghel, seus três filhos, Celso, Fernando e Camila, o piloto Celso Elias Carloni e o copiloto Giovani Gulo.

O grupo Cosan atua em áreas de distribuição de combustíveis, usinas sucroalcooleiras e logística.