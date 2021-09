Turistas morrem ao tentar escalar penhasco em Majorca

Dois homens, com idades entre 40 e 50 anos, teriam caído das rochas ao tentarem escalar um penhasco na região de Portocolom. Segundo as autoridades, eles morreram no local ao caírem no mar entre as cavernas de Cala Mitjana e Cala Sa Nau.

Conforme reportagem publicada pelo The Mirror, os homens faziam parte de um grupo de quatro pessoas, sendo que somente os dois caíram no mar. Acredita-se que eles estivessem praticando psicobloc, um esporte que envolve a escalada de penhascos ou paredes sem a utilização de cordas.

O corpo de uma das vítimas flutuava no mar quando foi avistado por um cidadão que acionou os serviços de emergência. A guarda civil, a agência de segurança marítima e a polícia local se dirigiram para o local do acidente imediatamente.

Ao chegarem, o outro corpo foi localizado em uma caverna próxima. Ambos foram resgatados e levados para o porto de Portocolom.

Segundo testemunhas, os homens falavam inglês, mas não tiveram sua identidade ou nacionalidade identificadas até o momento.

Homens morreram ao tentar escalar penhasco

Uma investigação foi aberta pela guarda civil para tentar esclarecer as circunstâncias do acidente. Miguel Chicon, chefe do centro de resgate marítimo das Baleares em Palma, declarou: “Uma testemunha ligou para os serviços de emergência aqui na Espanha para relatar que dois homens estavam em dificuldades na água”.

Segundo ele, os sapatos utilizados pelas vítimas eram indicadores de que ambos estavam praticando psicobloc. Ele também informou que a guarda costeira e uma embarcação particular foram envolvidas no resgate dos homens.

Confira também:

“As manobras de ressuscitação cardiopulmonar foram realizadas em ambos, mas não havia nada que pudesse ser feito para salvar suas vidas e eles foram declarados mortos no local”, declarou.

Relatórios apontam para a presença de uma testemunha que viu o momento em que um dos homens caiu, mas não foi confirmado se ela estava acompanhando os homens no momento do acidente.

As investigações seguem para determinar se as vítimas morreram por afogamento ou ferimentos relacionados a quedas.