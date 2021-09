Prêmio da Lotofácil acumula para sorteio desta terça-feira

Nenhum apostador levou o prêmio da Lotofácil sorteada nesta segunda-feira, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal, e com isso o prêmio acumula em R$ 4 milhões.

O próximo sorteio da loteria ocorre nesta terça-feira, a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Para concorrer, o apostador deve dirigir-se às casas lotéricas e fazer sua aposta até as 19h. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 2,50.

Sorteio Anterior

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal no sorteio de segunda-feira, 187 apostas fizeram 14 pontos e cada uma delas ganhou R$ 1.851,74.

Outras 7.283 apostas acertaram 13 números e ganharam R$ 25.

Clique e veja os números sorteados para a Lotofácil na segunda-feira.

Quina também acumulou

A Quina também não teve ganhadores no sorteio desta segunda-feira e o apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal nesta terça-feira vai levar para casa R$ 3,3 milhões.

Assim como o sorteio da Lotofácil, a Quina também é sorteada a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As lotéricas aceitam apostas na Quina somente até 19h. A aposta simples custa R$ 2.

Sorteio Anterior

Cinquenta e três apostadores acertaram a quadra no sorteio desta segunda-feira e levaram para casa R$ 9.117,89 cada um.

Outros 3.591 apostadores acertaram apenas três números e foram premiados com R$ 202,36 cada.

Veja os números sorteados para a Quina na segunda-feira.

Nem a Super Sete deu sorte

Nem mesmo na Super Sete o prêmio saiu nesta segunda-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal. O prêmio acumulou para o sorteio da próxima quarta-feira e deve pagar ao ganhador R$ 1,4 milhão.

Apenas dois apostadores chegaram perto de ganhar o prêmio principal. Eles acertaram seis das sete dezenas sorteadas e ganharam R$ 14.777,61 cada um.

Na faixa dos 5 acertos, 44 apostas levaram R$ 959,58.

Veja os números do sorteio desta segunda-feira da Super Sete.