Menino de 10 anos tem ataque cardíaco enquanto brincava com amigos

Morador de Cubatão, região metropolitana da Baixada Santista, o garoto Nicollas Rafael, de tinha acabado de completar 10 anos, brincava tranquilamente na rua quando começou a passar mal na terça-feira da semana passada. Ele pediu um pouco de água para os amigos, mas rapidamente começou a ficar fraco e, segundo testemunhas, desmaiou em minutos.

Os pais do garoto foram rapidamente chamados para socorrer o menino e correram ao Pronto Socorro Infantil de Cubatão, mas Nicollas morreu logo após dar entrada.

Após exames, os médicos descobriram que o ‘mal súbito’ que havia acometido o menino na verdade era fruto de uma insuficiência cardíaca causada por uma miocardiopatia hipertrófica assimétrica.

É considerada uma doença genética que dificulta o bombeamento de sangue e causa arritmia. Especificamente no caso de Nicollas, ocasionou a dilatação do coração e um edema no pulmão (acúmulo de líquido), que provocou a morte súbita.

Segundo especialistas, a doença causa falta de ar e dores no peito, mas em alguns casos pode evoluir de forma silenciosa, como no caso de Nicollas, que não teve qualquer manifestação antes do ataque cardíaco.

Em crianças, a incidência anual dessa doença é considerada rara: apenas 0,5 casos a cada 100 mil crianças. (Com G1)