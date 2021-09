Jovem esfaqueia sogros no litoral de São Paulo após namorada dizer que era estuprada por padrasto

Um jovem de 20 anos foi preso nesta terça-feira (dia 14) suspeito de agredir e esfaquear os sogros em Peruíbe, no litoral de São Paulo, após a namorada dizer que era estuprada pelo padrasto. As informações são do G1.

Equipes da PM (Polícia Militar) foram acionadas para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. No local, encontraram uma mulher de 56 anos e um homem de 54 gravemente feridos. Ela estava com um corte feito por uma faca no pescoço, enquanto o marido foi golpeado várias vezes na cabeça, o que lhe causou traumatismo craniano. O Samu (Serviço de Atendimento de Urgência) foi acionado.

A adolescente contou às autoridades que ela e o namorado – com quem vive em união estável – estavam em uma festa. O rapaz teria ingerido bebida alcoólica e ficado agressivo. A menina, então, foi embora para o apartamento deles com o filho do casal.

A PM conseguiu localizar o estudante, que confessou a tentativa de homicídio. Segundo o rapaz, a namorada havia lhe contado sobre os abusos sexuais. A mãe dela teria conhecimento, porém não acreditava na filha.

O suspeito foi preso por tentativa de homicídio. Como a namorada tem apenas 16 anos, o Conselho Tutelar foi acionado.