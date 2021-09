Cordeiro é rejeitado pela mãe e acaba sendo adotado pela fazendeira

Paxton nasceu no dia 14 de agosto e já se tornou uma estrela do TikTok com mais de 4,9 milhões de visualizações em seus vídeos. O cordeiro tem uma história emocionante que derreteu seus seguidores.

Sua cuidadora, Tamara White, foi a responsável por contar sua história. “Paxton foi o terceiro filhote da ninhada, o menor dos três. Ele foi rejeitado por sua mãe”.

Segundo notícia publicada no Metro UK, Tamara mora na fazenda de seus pais, localizada em Victoria, sul da Austrália.

Além de ter sido rejeitado pela sua mãe, Paxton também carrega um significado a mais para Tamara. “Ele é da linhagem criada pelo meu falecido irmão, Justin, que se suicidou no início de 2019. Ele tinha começado uma pequena linha de garanhões Border Leicester e Dorset. Portanto Paxton é extremamente importante para mim e minha família”.

Depois do cordeirinho não ter sido aceito por sua mãe, Tamara tomou a decisão de levá-lo para sua casa e assumir o papel de mãe do animal. Nos primeiros dias, ela o pegava no meio da noite para alimentá-lo e ainda é responsável por cuidar de todas as suas necessidades.

Após ser rejeitado por sua mãe, o cordeiro Paxton foi adotado pela filha do fazendeiro

Tamara, que trabalha como esteticista, chegou até mesmo a levar Paxton para o trabalho. “Ele até veio trabalhar comigo na primeira semana depois de nascer. Minhas clientes adoraram vê-lo”.

Ele também se tornou companheiro de Jobe e Charlie, os dois cachorros de Tamara. “Ele aprendeu seu comportamento com eles. Ele sai na hora do banheiro e gosta de mordiscar os pelos dos cães. Além de também ter aprendido a pular no sofá”.

A jovem, que tem mais de 200.000 seguidores no TikTok, não se surpreendeu com a fama dos vídeos de Paxton. “Quem não ama um cordeirinho fofo e branco perolado? Não são muitas pessoas que conseguem ver estes animais e muito menos estar em sua companhia, então adoro compartilhar conteúdo e fazê-los sorrir”.

Um dos vídeos mais famosos com a presença de Paxton mostra o cordeiro pulando no sofá para se aconchegar em Tamara. Em outros momentos, é possível vê-lo tirando um cochilo junto dos cachorros com direito a carinhos feitos com seu casco.