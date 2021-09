Bicho-preguiça é resgatado de fiação e ‘sorri’ em foto com bombeiro na Paraíba

O Corpo de Bombeiros resgatou um bicho-preguiça que estava em uma fiação de telefonia de um condomínio em João Pessoa, na Paraíba. O animal, que não apresentava ferimentos, parece sorrir em uma foto tirada ao lado de um socorrista. Veja abaixo:

Segundo os bombeiros, o resgate ocorreu na manhã de segunda-feira (13). Para retirar o animal da fiação, foi preciso improvisar uma sustentação da escada para alcançar o bicho, que se agarrava cada vez mais nos fios.



Leia também:

O bicho-preguiça foi, então, resgatado ileso e levado para uma área de mata na cidade. No seu perfil no Instagram, o Corpo de Bombeiros da Paraíba brincou com o resgate. “Colocamos na mata, em um lugar seguro, para que ela siga sua lenta e tranquila vida”, disse a corporação.

Os bombeiros alertam que o bicho-preguiça é um animal bastante vulnerável e muito caçado. Dessa forma, sempre que a população avistar um exemplar em perigo, deve acionar as autoridades.