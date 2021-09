Aeronave cai em Piracicaba; queda deixa 7 vítimas, diz Corpo de Bombeiros

Uma aeronave caiu na manhã desta terça-feira (14) em Piracicaba, no interior de São Paulo. A ocorrência foi informada pelo Corpo de Bombeiros às 9 horas. De acordo com informações iniciais divulgadas pela corporação, o acidente deixou sete vítimas.

Os bombeiros informaram que uma aeronave de asa fixa caiu nas imediações da Rua Cezira Giovanoni Moretti, em Piracicaba.

O avião, que decolou de Piracicaba com destino ao Pará, teve algum tipo de pane e atingiu alguns eucaliptos durante a queda, explodindo e causando um incêndio na vegetação ao lado da Fatec local.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, além do piloto e co-piloto, havia mais cinco passageiros no avião, todos da mesma família. Todos morreram carbonizados. A identidade das vítimas não foi divulgada.

Inicialmente, seis viaturas foram deslocadas para a região para combater o incêndio.