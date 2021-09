Acidente entre quatro veículos deixa seis mortos na Dutra, em São José dos Campos, interior de SP

Um acidente entre dois carros, um ônibus de turismo e um caminhão matou seis pessoas na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos(SP), na manhã desta terça-feira (14). Outras sete pessoas ficaram feridas e foram socorridas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 9h40 na altura do km 134 da rodovia, na pista sentido capital.

Ocorrência ocorrida hoje na Rodovia Presidente Dutra KM 133 Região de São José dos Campos. pic.twitter.com/ZViomtCjbX — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 14, 2021

Inicialmente, um caminhão e um ônibus prensaram um carro de passeio. Em seguida, os veículos pegaram fogo. Depois disso, outro carro acabou envolvido na colisão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas fatais estavam todas no carro que foi prensado e foram carbonizadas. Já os demais feridos são seis passageiros do ônibus e um do outro carro. Todos foram socorridos e encaminhados ao Pronto-Socorro da Fusam.

Por causa da colisão, a Dutra no sentido São Paulo ficou interditada até 13h, quando terminou a operação de resgate. Houve lentidão no local.